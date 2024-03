Tutti i sapori di “Lucca Gustosa“. Dallo street food alla tradizione. Due giorni dedicati al gusto

Alla scoperta dei sapori della tradizione, del gusto tipico del territorio e delle sue meraviglie. Lucca Gustosa è giunta alla sua seconda edizione, ed anche quest’anno è pronta a celebrare i piaceri del palato. La manifestazione, inaugurata ieri mattina nel Loggiato Pretorio dagli assessori Paola Granucci e Remo Santini, si distingue per una formula rinnovata e un crescente appeal. Fino a stasera, le piazze e i luoghi più suggestivi della città ospiteranno stand e iniziative per mettere in mostra i prodotti tipici locali e non solo. Ad aprire le danze, un tour per visitare le principali aree della manifestazione, che offre anche visite guidate alla scoperta dei luoghi del cibo nel centro cittadino.

In piazza Anfiteatro, le associazioni di categoria cittadine propongono i sapori delle campagne, mentre il centro storico si trasformerà in una vetrina per i paesi circostanti. "E’ bello poter promuovere un prodotto storico come la zuppa d’Aquilea - dice Christian Bertolacci, uno dei volontari allo stand della prelibata pietanza - . Dopo 47 anni resta uno dei prodotti portanti del nostro territorio". Anche i rappresentanti della sagra del tordello di Sant’Angelo, con Valeriana Del Carlo, sono d’accordo: "Promuovere un prodotto così tradizionale e conosciuto è sempre semplice, noi lo facciamo con molta gelosia". "Prodotti come la nostra farina di castagna meritano di essere conosciuti - afferma Alice Nuldi, di “La dolce farina di Castagne“ - è bello poter essere qui a raccontarci".

L’edizione 2024 presenta una novità: un angolo europeo curato dalle città gemelle di Lucca, che offriranno le loro specialità e i prodotti tradizionali. "Per noi è importante essere qui e portare la nostra tradizione - racconta Maximilian Geiger, da Schongau - . Le nostre città sono gemellate dal 1962, è più che celebrare questo rapporto, essere qui è come combattere ogni rivalità". Tra le protagoniste Colmar e Schongau, insieme a Destination Napoleon, che unisce città napoleoniche in un mix di cultura ed enogastronomia. Anche i negozi di vicinato coinvolti nel progetto “Botteghe di Paese” avranno uno spazio sotto il Loggiato.

Piazza Napoleone ospiterà un raduno di street food a chilometro zero a cura di Ristogest. "Gli eventi come questo ravvivano la città - aggiunge Tatiana Regades - bisognerebbe ce ne fossero di più". Mentre Terry Nesti di Manifatture Sigaro Toscano invita visitatori e cittadini a salire sul Truck Club Amici del Toscano, "Due giorni pieni d’incontri per raccontare il territorio e il suo rapporto con il Toscano".

Rebecca Graziano