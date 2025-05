"Tutti i colori del mondo". Un aiuto concreto a “Il Sogno“

Torna a Fornoli, lungo viale Papa Giovanni XXIII e piazza Aldo Moro, lunedì 2 giugno, dalle 11 alle 20 (in caso di pioggia rinvio a domenica 5 giugno) "Tutti i colori del Mondo", una giornata da trascorrere insieme dove fantasia, colori e divertimento sono protagonisti, ma è anche l’occasione per poter conoscere e pensare a realtà di bambini meno fortunati. Ad ogni edizione di quest’evento sono state invitate associazioni che diffondono progetti per minori.

I protagonisti della giornata sono grandi e piccini che con un’offerta avranno a disposizione uno spazio su una bobina di carta srotolata lungo il viale del paese di Fornoli ed un kit per dar libero sfogo alla fantasia, comprendente: 5 colori primari, pennelli, ciotoline per l’acqua, piattini per combinare i colori ed una maglietta per non sporcarsi troppo!!!

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di raccogliere fondi a sostegno dell’associazione "Il Sogno" o.n.l.u.s. di Castelnuovo Garfagnana che da anni affianca l’evento. La manifestazione ha il patrocinio della Provincia di Lucca e del comune i Bagni di Lucca, collaborano la Croce Rossa, Centro Rap Judo e Jurassic Bike. Ci saranno anche stand gastronomici.

Marco Nicoli