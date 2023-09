Tutti a ”zampeggiare” a Lucca lungo il fiume Serchio

Una passeggiata in compagnia affiancati dai nostri fidati amici a quattro zampe, immersi nel verde del lungo fiume Serchio. Torna domenica 10 settembre, alle 10.30, la "Zamp-eggiata", la passeggiata in compagnia dei propri cagnolini, organizzata da Anpana Lucca Odv.

Un’iniziativa che, giunta alla sua undicesima edizione, è diventata un appuntamento fisso e una tradizione del Settembre Lucchese, in grado di combinare il divertimento, la voglia di stare insieme e l’importanza del tutelare e prendersi cura dei nostri amici a quattro zampe.

L’iniziativa è stata presentata ieri mattina, a Palazzo Orsetti, da Cristina Consani, assessore all’ambiente del Comune di Lucca, Angelo Bertocchini, presidente di Anpana e da Nicola Fantozzi, vicepresidente di Anpana Lucca. Il ritrovo è alle 10.30 alla Terrazza Petroni, lungo il Parco Fluviale, al ponte di Monte San Quirico.

Da qui i partecipanti si addentreranno in un percorso ad anello di circa un chilometro e mezzo per poi far ritorno al luogo da cui sono partiti. Il termine del percorso è stimato intorno alle 12, quando a tutti i partecipanti verrà consegnato un pacco gara, un attestato e dove si terrà la premiazione dei cagnolini. In palio diversi riconoscimenti: un premio al cane più giovane, al più anziano, a quello "residente" più lontano, al più simpatico, a quello accompagnato dal conduttore più giovane e, infine, al cane più grosso.

Durante la passeggiata sarà allestita un’area, nei pressi degli impianti dell’Acquedotto, con giochi divertenti per tutti i cani partecipanti a cura di Asd LuccAgility che, per l’occasione, metterà a disposizione le proprie attrezzature.

Il testimonial e presentatore sarà il comico, attore e regista toscano Graziano Salvadori che parteciperà alla passeggiata con la sua cagnolina Viola. Sarà presente anche il critico musicale e organizzatore di eventi Alex Galli, figlio del compianto giornalista Paolo Galli.

Come da tradizione, l’evento combina la voglia di stare insieme con la voglia di fare del bene, sempre in nome dell’amore per i nostri amici animali: Anpana Lucca devolverà una parte degli introiti a "Una Zampa per Capannori", associazione di volontariato che si occupa di assistenza animali. Il costo di iscrizione è di 6 euro, con pacco premio per tutti gli iscritti.

Per agevolare le operazioni di iscrizione è ancora possibile effettuare la pre-iscrizione contattando i numeri 366.2780347 o 347.0111662 o inviando una mail a lucc[email protected], anche in caso di richiesta di informazioni.

La manifestazione avrà inizio alle 10.30, ma l’organizzazione richiede ai partecipanti di presentarsi in anticipo, sarà infatti possibile iscriversi già dalle 8.30.

Giulia Alberigi