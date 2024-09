Tutte le specialità riunite insieme. Torna la "Sagra delle sagre"

Stabilito il menù, a base di prodotti tipici. Tutto pronto per la seconda edizione della Sagra delle Sagre promossa dal Comune in programma domenica 15 settembre in piazza Moro, di fronte alla sede comunale. Un grande appuntamento con il cibo della tradizione al quale parteciperanno tutte le sagre del territorio che proporranno alcuni delle proprie specialità. Presenti anche piatti per celiaci grazie alla collaborazione dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC) Toscana.

La manifestazione, che sarà plastic free, si svolgerà nel tardo pomeriggio a partire dalle 19. "Siamo molto soddisfatti di tornare a proporre ai nostri cittadini una manifestazione che offre la possibilità di gustare piatti tipici della tradizione capannorese e trascorrere alcune ore in compagnia e in relax. Una festa davvero per tutti, perché il menù prevede anche portate senza glutine - afferma l’assessora Silvana Pisani - , questa iniziativa nata lo scorso anno nell’ambito delle celebrazioni per i 200 anni dalla nascita del Comune vuole al contempo valorizzare le tante sagre del territorio, realtà molto attive ed apprezzate che in questa speciale occasione si mettono in gioco tutte insieme, superando le peculiarità di ciascuno e lavorando con spirito di comunità per un obiettivo comune. Ringrazio i volontari".

Questi i piatti proposti: stinco al barolo con verdure al forno, trippa, Arca di Noè di Camigliano; tordelli, sagra paesana di San Jacopo di Lammari; baccalà con porri e bietola, sagra Lunata; porchetta con verdure al forno e crostino con salsa, sagra della Corte di Marlia; crostini di polenta con porcini, polenta con funghi porcini, pappa al pomodoro, sagra del fungo porcino con polenta di Massa Macinaia; farro in brodo con fagioli, cinghiale in umido, sagra dell’oliva dolce di Matraia; tagliarino, fagioli all’uccelletto con salsiccia, sagra del Tagliarino di Paganico; tordelli, lasagne sagra del tordello Casalingo di Segromigno in Monte; crostini misti, zuppa alla frantoiana, sagra della zuppa alla frantoiana di Segromigno in Piano.

Piatti senza glutine: lasagne, pasta all’ortolana, zuppa lucchese, spezzatino di carne, patate prezzemolate, verdure al forno. Ciascun piatto ha il costo di 6 euro. La ‘Sagra delle Sagre’, realizzata nell’ambito dei progetti Foodclic e Piana del Cibo, vede la collaborazione di Associazione Italiana Celiachia (AIC) Toscana e di Qualità & Servizi e sponsor Naturanda e Madel Carta. Info: www.comune.capannori.lu.it.

