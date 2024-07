Truffe in Lucchesia. Denunciati due uomini e una donna

Due uomini e una donna originari del napoletano e ritenuti responsabili di due distinte truffe ai danni di anziani, commesse a Roma e in provincia di Lucca, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato nel corso di due controlli avvenuti nel tratto autostradale che attraversa le province di Caserta e NapolI. I raggiri venivano eseguiti con la tecnica del "maresciallo dei carabinieri", chiedendo soldi per tutelare la posizione di stretti familiari delle vittime coinvolti in gravi incidenti stradali, ovviamente mai avvenuti.