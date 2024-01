Truffata con miraggio di una PS5 scontata

Pensava di fare un ottimo affare acquistando una console Sony Playstation 5 proposta da un venditore sul web a soli 250 euro. E in effetti il prezzo era praticamente la metà di quello ufficiale, ma la ragione era semplic: si trattava di una truffa bella e buona. Purtroppo una giovane abitante nella Piana se n’è accorta troppo tardi.

La donna voleva fare un bel regalo di Natale al figlio e a metà dicembre ha risposto all’annuncio contattando il venditore sul cellulare da lui fornito. Poi ha effettuato il bonifico di 125 euro (la metà del prezzo pattuito) e poi di altri 50 euro per le spese di spedizione. Infine il truffatore le ha chiesto di saldare i restanti 75 euro, ma alle Poste il pacco non c’era proprio. Alla donna non è restato altro che denunciare l’uomo per truffa. E ora indaga la Procura.