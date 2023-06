Truffa superbonus 110% Denunciato ingegnere

Tenta la truffa sul superbonus 110%, ma viene scoperto e denunciato dai carabinieri. A finire nei guai è un ingegnere, di 50 anni, titolare di un’azienda operante nel settore edile con sede legale in Lombardia, di cui il soggetto risulta essere responsabile dell’area tecnica e progettuale, per aver rilasciato false dichiarazioni di efficientamento nergetico su alcuni immobili ristrutturati con l’obiettivo, appunto, di ricevere il bonus fiscale previsto in casi come questi. Peccato, però, che quei lavori non erano mai stati fatti. È probabilmente il primo caso in provincia o almeno il primo accertato.

L’accusa che gli viene mossa è infatti di aver violato “la specifica norma che punisce le illegalità connesse alle false dichiarazioni presentate dai tecnici asseveratori circa lo stato dei lavori di quegli immobili i cui proprietari hanno chiesto di beneficiare dei bonus fiscali per le ristrutturazioni eo efficientamenti energetici“.

Le indagini dei Carabinieri hanno accertato che il presunto autore dei fatti, dopo aver ricevuto la delega per eseguire dei lavori, in questo caso di efficientamento energetico, senza averli mai iniziati e all’insaputa del proprietario, avrebbe falsamente attestato la parziale esecuzione degli stessi pari al 30%, da dichiararsi entro il 30 settembre 2022, allo scopo di accedere ai crediti d’imposta per i quali aveva formale deroga di riscossione da parte del committente.