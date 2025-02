Trovato cadavere l’anziano di 76 anni che era scomparso dal giorno di Natale

Trovato cadavere in Versilia il pensionato scomparso dal giorno di Natale. Il rinvenimento è avvenuto in un fosso di campagna vicino a Massarosa. Si tratta del corpo di Nicola Persano, 76 anni, sparito dal 25 dicembre scorso dalla sua abitazione di Camaiore. Si era allontanato da casa per una passeggiata e non era mai più rientrato. I familiari dettero l’allarme e scattarono subito le ricerche durate giorni, con appelli anche in tv a “Chi l’ha visto?“. I carabinieri hanno fatto il riconoscimento sul posto. L’anziano indossava gli stessi abiti del giorno in cui è sparito. Gli accertamenti proseguono per stabilire la causa del decesso. Ora la salma si trova all’obitorio dell’ospedale Versilia dove verrà effettuata una ispezione esterna per poi fissare i funerali.