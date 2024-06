Trovata a vagare in strada. Paura per un’anziana

Tanta paura, per una storia che poteva trasformarsi in poco tempo in un incubo, ma che fortunatamente si è risolta nel miglior modo possibile. Lieto fine per un’anziana signora di 75 anni che nella prima mattinata del 4 giugno si era allontanata dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lucca. Da subito è scattato l’allarme e una grande paura, anche per la famiglia e i parenti della donna. La signora, affetta da una malattia degenerativa e probabilmente anche sotto l’effetto di un sedativo, dopo avere vagato per la città, già dopo le 10 di sera, è stata notata in stato confusionale nel piazzale antistante la sede della sezione della Polizia Stradale da un poliziotto che, dopo averla tranquillizzata, l’ha accolta all’interno degli uffici. Fortunatamente, nonostante la tanta paura, sono state poche le ore in cui la donna ha “vagato“ per la città, visto che la sera stessa è stata rintracciata.

L’anziana, di origine straniera ma residente a Badia Pozzeveri, è apparsa confusa e impaurita, tanto che l’agente, attraverso la Questura, si è messo subito alla ricerca del figlio, riuscendo a rintracciarlo grazie anche ai canali che si attivano in caso scomparsa di persone.

Raggiunto telefonicamente, si è subito recato nella caserma della Stradale, preoccupato ma al contempo sollevato nell’apprendere che la sua mamma era stata rintracciata ed era in buone condizioni.

ia.na.