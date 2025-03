Trovano un portafogli con 1000 euro fuori da scuola e lo restituiscono. Valditara li invita al ministero

Lucca, 14 marzo 2025 - Un bel gesto e una storia a lieto fine, quasi anacronistica con i tempi che corrono. Protagonisti sono due studenti, che uscendo da scuola hanno ritrovato un portafogli con 1.000 euro. Non hanno avuto dubbi nel fare la cosa giusta e consegnarlo alla Polizia di Lucca, che ha provveduto a rintracciare il legittimo proprietario. I protagonisti sono due ragazzi di 17 anni che, appena usciti da scuola, hanno trovato il portafogli sull’autobus che si stava riportando a casa. I due studenti del Paladini, quindi, si sono fermati in Questura consegnando tutto agli agenti, i quali sono riusciti facilmente a risalire al proprietario tramite i documenti presenti all’interno. L’uomo, un cittadino marocchino di 57 anni, che tra l’altro lavora come educatore in un centro per minori, è stato felicissimo di riavere tutti i documenti e ha voluto ricompensare i due giovani per il bel gesto.

Apprezzamento anche dal ministro della pubblica istruzione, Valditara: “Il gesto di grande onestà e senso civico compiuto dai due studenti del liceo Paladini di Lucca è un esempio concreto di integrità e responsabilità. La scuola non è solo il luogo in cui si acquisiscono conoscenze, ma anche quello in cui si formano cittadini responsabili, capaci di scelte etiche e solidali. Complimenti, dunque, innanzitutto a questi ragazzi. Complimenti anche alle loro famiglie e alla comunità scolastica che hanno contribuito a trasmettere loro valori così importanti», ha dichiarato Valditara. Il ministro intende invitare i due studenti al ministero per incontrarli personalmente e ringraziarli per il loro esempio di correttezza e responsabilità.

