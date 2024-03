Trova auto aperta e la ruba, denunciato

Mai il vecchio detto “l’occasione fa l’uomo ladro“ è stato più appropriato.

Perchè è quello che è successo a un trentenne, residente a Minucciano. Il ragazzo non ha resistito alla tentazione nel vedere una macchina parcheggiata, aperta e con le chiavi inserite, vedendo un’occasione troppo “ghiotta“, non riuscendo a non impossessarsene.

È successo a Minucciano: il presunto autore, trentenne, abitante nello stesso comune, dopo il furto dell’auto, l’avrebbe usata per recarsi a Castelfiorentino. Una volta arrivato nel paese in provincia di Firenze, avrebbe parcheggiato l’auto rubata sulla strada nella quale è stata poi rinvenuta e recuperata dai carabinieri per la successiva restituzione al legittimo proprietario.

Immediatamente dopo il furto dell’auto erano iniziate le ricerche del mezzo e al tempo stesso anche le indagini dei militari della stazione carabinieri di Gramolazzo che oltre a consentire l’individuazione del presunto responsabile, hanno permesso di acquisire quelle informazioni che infine sono risultate utili al successivo recupero della macchina, che è potuta tornare in mano al suo proprietario.

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lucca per furto.