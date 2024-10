"Trent’anni di eventi. Un traguardo speciale"

Marlia si accende di magia e mistero con il ritorno dell’Halloween Celebration Carnival, l’evento clou che animerà la notte del 31 ottobre presso la suggestiva Villa Reale. Quest’anno, festeggia il suo trentesimo anniversario con un’edizione che promette emozioni, sorprese e un programma ancora più ricco, capace di attirare migliaia di visitatori da tutta Italia. Con oltre 400 artisti, spettacoli mozzafiato, e la grande mongolfiera "Des Mirages", l’evento si conferma la più grande Halloween Fest d’Italia.

Presentato ieri mattina da Stefano Nannizzi, alla presenza di Ilaria Carmassi assessora del comune di capannori, Remo stantini Assessore del comune di Lucca, Andrea Barsanti sindaco di Pescaglia, Valentina Mercanti e Mario Puppa per la provincia di Lucca. Il parco della Villa Reale di Marlia, sarà la cornice di un’esperienza immersiva con attori, acrobati, saltimbanchi e musicisti che si esibiranno in uno show continuo e coinvolgente, arricchito dalle scenografie uniche delle tenute storiche. Dalle 16:00 fino a tarda notte, gli ospiti potranno immergersi tra cortei, spettacoli itineranti, street food, mercatini, concerti e tanto altro. "Siamo arrivati al trentennale di Halloween Celebration - racconta il direttore artistico Stefano Nannizzi. Sono stati anni di gran lavoro: Halloween Celebration è diventato un contenitore di eventi che tocca tutto il territorio della lucchesia, da giugno fino a dicembre. Abbiamo davvero messo tantissima energia per realizzare di volta in volta eventi di qualità che possano rimanere nel cuore del pubblico".

"Anche sulla serata del Carnival abbiamo investito moltissimo, aprendo collaborazioni importanti con realtà provinciali e nazionali che ci permetteranno di crescere ulteriormente nei prossimi anni".

Re. Graz.