Tre serate con Napoleone. Un ‘viaggio’ oltre i libri

I classici appuntamenti culturali dell’agosto lucchese nell’ambito del progetto “Da Parigi a Lucca: il gusto di vivere al tempo di Napoleone e Elisa”, ideato da Roberta Martinelli in collaborazione con Le Souvenir Napoléonien. Tre incontri per conoscere e approfondire curiosità e letture in chiave moderna del mito napoleonico.

Questa edizione è dedicata alla memoria di Bernard Chevallier, direttore onorario dei Musées Nationaux de Malmaison et Bois-Préau, massimo esperto di arti decorative di epoca Impero a livello internazionale, che da anni coltivava un legame di studi con la città di Lucca. In programma lunedì 19 agosto alle 21.30 al Real Collegio, chiostro di Santa Caterina “ Il viaggio di Napoleone tra romanzo, cinema, fumetto e videogioco“, incontro a cura di Carlo Micciché, dirigente e autore tv, scrittore e docente di progettazione e scrittura per l’audiovisivo. L’autore del volume “essere Napoleone. Letteratura, cinema e metaverso” torna a parlare del personaggio Napoleone che, col suo mito seducente e imprendibile, ha conquistato secoli di storia e letteratura.

Nella sua ricognizione, Miccichè parte dalla riflessione di Hitchcock sul cinema che è il “come” e non il “cosa” per illustrare l’avventura dell’Empereur dai romanzi al grande e picco­lo schermo, fino al fumetto e ai videogiochi. Un viaggio dalle pagine di Tolstoj, Stendhal e Balzac al cinema muto, ai kolossal e alle serie tv, per arrivare ai graphic novel e al videogaming con titoli come Assassin’s Creed. Perché narrare Napoleone, fuori dai libri di storia e dai cliché, rimane una scommessa aperta.