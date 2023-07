Tre serate con... Napoleone Aneddoti e curiosità sul generale

Tre serate per celebrare Napoleone e per raccontare i lati più personali e meno conosciuti della sua persona. L’armata a 4 zampe, musica e divertissement in famiglia e un Napoleone a Manhattan sono i temi delle “Tre serate con Napoleone”, la rassegna culturale che anche quest’anno racconta alla cittadinanza la figura del grande generale francese, nelle sue più svariate sfaccettature, e il periodo storico in cui è vissuto. L’appuntamento è dal 21 al 23 agosto, nel chiostro di Santa Caterina al Real Collegio per tre serate all’insegna della cultura e delle curiosità, tutte a ingresso libero.

L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Orsetti ieri mattina da Mario Pardini, sindaco di Lucca, Mia Pisano, assessore alla Cultura, Francesco Franceschini, presidente del Real Collegio, Irene Tarabella, consigliera delegata della Provincia di Lucca, Roberta Martinelli, ideatrice dell’evento e presidente dell’associazione “Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana”, Roberto Presepi, per il Liceo Musicale “A. Passaglia“ di Lucca, Velia Gini Bartoli e Simonetta Giurlani Pardini dell’associazione “Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana”. Le tre serate di approfondimento hanno l’obiettivo di raccontare alla cittadinanza tutto ciò che fa riferimento alla sfera più personale di Napoleone, con curiosità poco conosciute.

L’evento, organizzato dall’associazione “Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana”, coinvolge anche quest’anno il professor Peter Hicks, docente di Storia e responsabile delle relazioni internazionali della Fondation Napoléon di Parigi, il professor Pier Dario Marzi esperto di cinema, grazie alla collaborazione con il Cineforum Cinit Ezechiele 25,17, e per la prima volta anche il Liceo Musicale “A. Passaglia“ di Lucca, i cui studenti si esibiranno in occasione della rassegna. Il tema della prima serata (lunedì 21 agosto) sarà quello dell’armata a quattro zampe di Napoleone, un esercito composto da cavalli, muli e cani. L’ospite della seconda serata (martedì 22 agosto) sarà invece Peter Hicks che terrà un conferenza-concerto dove il professore racconterà l’atmosfera familiare della Francia del primo Ottocento con musiche del tempo. Gli incontri si concludono mercoledì 23 agosto con Pier Dario Marzi che parlerà di “Amore e guerra, ovvero un Napoleone a Manhattan”.

Il programma completo è disponibile al sito http:napoleoneeilsuotempo.wordpress.com.

Giulia Alberigi