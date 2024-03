Tre giorni speciali dedicati agli AC/DC per i 50 anni di carriera

Per festeggiare i cinquant’anni di carriera degli AC/DC lo Sky Stone & Songs in via Veneto si trasforma, per tre giorni, in una centrale elettrica ad alta tensione, ovviamente. Oggi 15, domani 16 e domenica 17, infatti, in concomitanza con l’uscita di nove album – ripubblicati dalla Sony Music Italia in vinile di colore oro e disponibili da venerdì – anche lo Sky Stone ha deciso di festeggiare l’importante compleanno della band australiana. E i festeggiamenti per i 50 ann degli AC/DC non potevano interessare solo la vetrina ma l’intero negozio, che, in qualche modo, diventerà un luogo ‘elettrico’, ma su questo c’è ancora il massimo riserbo, per non rovinare la sorpresa.

Tutto il fine settimana, dunque, sarà dedicato agli AC/DC e alla loro musica e alla loro storia, in una tre giorni di musica ad alto voltaggio. In apposite Listening Session si potranno, infatti, ascoltare, uno a uno, tutti i nove album ripubblicati dalla Sony per questa occasione e, cioè, ‘Back in Black’; ‘Dirty Deeds Done Dirt Cheap’; ‘For Those About To Rock (We Salute You); ‘High Voltage’; ‘Highway To Hell’; ‘Live’; ‘Powerage’; ‘The Razors Edge’ e ‘Who Made Who’.

Le Listening Session saranno alle 11:30; 15:30 e 18:30 di oggi, domani e domenica, come sempre, a ingresso libero e permetteranno a esperti, appassionati e curiosi di musica, di scambiarsi opinioni, impressioni e pareri su quelli che la casa discografica ha ritenuto i dischi più significativi della discografia della band australiana.

Non solo: l’appuntamento delle 11:30 di domenica 17 sarà speciale. La Listening Session, infatti, comprenderà anche un Talk, durante il quale Nicola Grisafi e Alessandro Cola racconteranno un po’ di storia e di storie degli AC/DC. Per informazioni consultare il sito di Sky Stone & Songs (www.skystoneandsongs.it), telefonare allo 0583/491389 o scrivere una mail a: [email protected]