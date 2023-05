Tre giorni di Cocktail Fest 2023 In pista workshop e musica anni ‘70

Ci siamo. La città si prepara a ospitare l’ottava edizione del Cocktail Fest, un evento dedicato al mondo della miscelazione che si svolgerà da venerdì a domenica. Un evento che cresce: per la prima volta infatti invaderà pacificamente non solo Lucca ma la Toscana, con il patrocinio del Comune di Lucca in collaborazione con Confcommercio Lucca e Massa-Carrara. Un’edizione “itinerante“ che dopo Lucca si sposterà infatti a Sarzana a luglio e a La Spezia a fine settembre. Il tema di questa nuova edizione sarà la musica suddivisa per annate, dagli anni ’70 agli anni ’90.

Durante il prossimo weekend, dalle 18 alle 24, i partecipanti potranno acquistare i biglietti presso lo stand Punto Zero situato sotto il Loggiato Pretorio in Piazza San Michele. Saranno disponibili due modalità di acquisto di biglietti: uno al costo di 20 euro con 10 assaggi e uno al costo di 25 euro con 15 assaggi. I ticket consentiranno di seguire il tour nei 15 locali aderenti all’iniziativa per degustare i signature cocktail creati appositamente per l’occasione dai barman. Ogni bevanda è un’esperienza a se stante, dal dolce al piccante, dal gusto “classico“ alle sorprendenti novità. L’evento è stato presentato ieri a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, presenti la direttrice Sara Giovannini, il funzionario Nicola D’Olivo, gli assessori Remo Santini e Paola Granucci e Giacomo Bardi e Francesco Valletta, in rappresentanza dell’Associazione Aps “Zero”, curatrice dell’evento. Il tema al centro della festa sarà la musica anni ‘70, Radio Nostalgia, media partner, diffonderà quelle magiche atmosfere.

I bar partecipanti saranno Franklin’33, Accanto, Screwdriver, Rewine bar, Undici Undici, Ristorante Caffetteria San Colombano, Caffè Ristretto, Caffetteria Turandot, Caffè Monica, Shaker bar, Old city Bar, Bar L’Aurora, H&G - Coffee Lounge, Al Bacaro del Collegio e T-Pub

“Il nostro obiettivo principale – così gli organizzatori – è sempre stato quello di far conoscere il mondo del beverage in ogni sua sfaccettatura. Proprio per questo abbiamo deciso di introdurre una lista parallela a quella classica. I barman hanno creato quindi anche una versione analcolica dei cocktail dell’evento. Sarà poi l’utente a scegliere quali delle due versioni degustare.