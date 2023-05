Trattativa riservata per la villa di Puccini sulle colline di Chiatri

E’ ancora in vendita sul sito della prestigiosa “Sotheby’s International Realty“ la villa di Puccini a Chiatri, che il compositore fece costruire su una precedente costruzione della famiglia Samminiati da lui acquistata a fine Ottocento. Qui fu ideato e scritto il primo atto della “Fanciulla del West”.

La proprietà è ancora dell’avvocato milanese Lionel Ceresi che a suo tempo salvò lo storico immobile dal degrado e dai vandali, ma da qualche anno ha deciso di venderla. Il prezzo non viene indicato, perché si parla di una trattativa riservata. Le ultime indicazioni ufficiose erano intorno ai cinque milioni di euro.

Un piccolo gioiello la villa pucciniana di Chiatri, purtroppo chiusa da anni e in attesa appunto di un nuovo proprietario. L’edificio, da ristrutturare, è in stile neo-gotico toscano, con mattoncini rossi a vista, bifore con decorazione policroma all’altezza del primo piano e un’elegante scalinata in marmo che conduce all’ingresso principale. E’ costituita da 3 piani e seminterrato, 1044 metri quadrati in totale. Nell’estate di due anni fa, grazie a un accordo della proprietà con Enel, erano stati tolti i tralicci della linea elettrica che deturpavano il paesaggio.