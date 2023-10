Tratta Lucca-Aulla. Ancora disservizi

Ancora disservizi sulla linea ferroviaria Lucca – Aulla. A denunciarli è stato ieri il capogruppo di Progetto Comune, Francesco Feniello, che ha riportato dei disagi patiti da studenti, turisti e lavoratori lasciati a piedi ieri mattina alla Stazione ferroviaria Barga – Gallicano a Mologno nel comune di Barga. "Ritardi e cancellazioni hanno causato disagi agli utenti presenti. L’ unico treno per Pisa Centrale, delle 08,42 è stato cancellato all’ultimo minuto – ma non sono solo questi i problemi – continua Feniello –. Anche i bagni pubblici all’ interno della stazione sono chiusi" Per Feniello insomma trasporti pubblici in Garfagnana e Mediavalle K.O: "Come essere in zona di guerra… ma la colpa di chi è? Che cosa fanno i nostri politici locali e Regionali per migliorare il servizio? Solo propaganda per l’impiego di ingenti risorse ed il resto nulla? Io stesso – aggiunge - diretto a Pisa, ho subito le conseguenze di questi disservizi. Nella valle del Serchio non siamo cittadini di serie B; per questo chiediamo servizi efficienti".