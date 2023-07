Traffico in centro, 15 nuovi varchi Controlleranno i mezzi in uscita

In arrivo un plotone di 15 nuovi “guardiani elettronici“ in uscita dal centro storico. Si è tenuta ieri mattina la prima riunione tra gli uffici comunali mobilità, traffico, Polizia Municipale e sistemi informativi per l’avvio della fase di progettazione dei nuovi varchi di monitoraggio delle uscite dalla Ztl comunale.

Alla riunione hanno partecipato anche l’assessore alla Mobilità Remo Santini, a conferma della rilevanza di questo progetto per l’amministrazione, e l’azienda Memex Srl per il supporto tecnico agli uffici nella realizzazione del progetto. I varchi in uscita saranno circa 15, a presidio delle vie di esodo dalla città, attualmente non dotate di monitoraggio automatico delle uscite rispetto alla normativa dei singoli permessi.

Nell’incontro è stato discusso del cronoprogramma delle attività e del necessario coordinamento tra i diversi uffici comunali, che saranno chiamati a dare i propri contributi nella fase di verifica preliminare e successiva approvazione dei singoli varchi, in considerazione dell’ingente investimento previsto per ciascuna localizzazione.

L’amministrazione comunale intende procedere parallelamente ad una puntuale verifica della attuale delimitazione della Ztl, valutando eventuali modifiche per migliorare i flussi di traffico, nonché eventuali integrazioni alla normativa di accesso, transito e sosta alla Zona a traffico limitato stessa. Il completamento del sistema di monitoraggio della Ztl con il controllo delle uscite è un primo passo verso il progressivo potenziamento della vigilanza sul rispetto della normativa di accesso centro storico, capace quindi di ridurre gli abusi e il congestionamento delle vie del centro. In pratica chi ha accessi legati a un orario (carico e scarico merci) con la nuova rete di varchi dovrà essere più ligio nel rispettarlo, altrimenti le sanzioni sono in agguato. Un giro di vite che consentirà di diminuire il traffico nelle vie del centro, problema annoso mai risolto.

Palazzo Orsetti fa sapere che entro fine anno saranno quindi sottoposte ai competenti uffici ministeriali le richieste di autorizzazione per le installazioni dei nuovi varchi in uscita dal centro , cui seguirà la fase di implementazione prevista per l’inizio del prossimo anno.