Tra i laboratori dei territori c’è San Romano

Il Comune di San Romano in Garfagnana (foto) è tra i sei borghi selezionati per partecipare alla seconda fase di "Laboratori di territorio", il programma promosso dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali in accordo con il Ministero della Cultura. Con San Romano in Garfagnana, partecipano alla seconda fase di Laboratori di territorio anche Arsiero (Vicenza), Borgo Castello (Gorizia), Mompeo (Rieti), Monticchio (Rionero in Vulture, Potenza), Ordona (Foggia). Dopo una prima fase formativa online aperta a tutti i Comuni vincitori del Bando Borghi, prende ora il via un percorso di affiancamento diretto riservato ai suddetti sei borghi, scelti per essere accompagnati nella realizzazione di uno degli interventi di rigenerazione culturale e sociale finanziati con i fondi Pnrr.

"Nell’ambito di questa nuova fase- spiega il sindaco di San Romano onorevole Raffaella Mariani-, la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali ha pubblicato un avviso per la selezione di sei professionisti con prime esperienze nella gestione di progetti culturali, che affiancheranno i sei borghi coinvolti. L’avviso è aperto fino al 1 luglio prossimo ed è consultabile al https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/avviso-bdc-6-collaboratori-progetti-culturali-borghi. Il manager culturale selezionato per affiancare San Romano sarà operativo sul nostro territorio tra settembre 2025 e aprile 2026 per almeno 100 giornate lavorative. Parteciperà alle attività di tutoring e formazione on the job previste dal programma, lavorando con il team impegnato nella realizzazione del progetto locale".

Dino Magistrelli