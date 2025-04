Tra gli stand di VerdeMura. Dai Narcisi per tutti alle strategie contro i cambiamenti climatici

C’è chi è specializzato in bulbi da fiore, chi in erbacee perenni e chi arriva dall’estero con varietà molto rare. Ultimo giorno per la mostra mercato di ‘Verdemura’, l’appuntamento primaverile che ogni anno richiama a Lucca gli amanti del giardinaggio, con appassionati e espositori fidelizzati. È il caso, ad esempio, di Floriana Bulbose, Plantula e Rifnik garden&plant che da tempo ormai partecipano alle fiere ‘green’ cittadine con le proprie piante, che talvolta ben si ‘adattano’ al tema dell’edizione.

Così allo stand di Christian Shejbal, del vivaio di Monte Porzio Catone specializzato in bulbi da fiore e molto attivo sui social, quest’anno si trovano decine di varietà di Narciso, il fiore eletto simbolo di ‘Verdemura 2025’. "Anche se il Narciso è un fiore molto fedele adatto ad ogni giardino, ci sono alcune regole fondamentali per mantenerlo - ricorda il vivaista di Floriana Bulbose - prima di tutto deve essere concimato come le altre piante, deve essere esposto al sole diretto almeno per mezza giornata e quando sfiorisce, bisogna togliere il fiore ma non tagliare le foglie, che invece devono seccare da sole".

Un fiore ‘a portata’ di tutti dunque, al contrario delle piante coltivate da Rifnik garden&plants di Gorazd Mauer, che dalla Slovenia porta con sé specie molto rare adatte solo a ‘pollici verdi’. "Nel mio piccolo vivaio coltivo poche piante ma di diversissime varietà, in modo da poter rispondere a qualsiasi esigenza - spiega -. Si tratta però di specie molto particolari, che hanno bisogno di tanta cura e manutenzione, come la seconda pianta più rara della Slovenia – ne esistono solo 20 esemplari nel Paese -, ma anche varietà alpine e giapponesi non troppo semplici da gestire".

Come negli altri settore poi, anche nel giardinaggio si registrano ‘nuove tendenze’ dettate dai cambiamenti climatici ma non solo. Come i giardini rocciosi, che mirano a ricreare ambienti estremi con piante resistenti al caldo, fabbisogni idrici contenuti e bassa manutenzione, ma anche una rinnovata attenzione per le coltivazioni da interno a causa di una sempre maggior carenza di spazi all’aperto nelle abitazioni. Come racconta Domenico Pozza del vivaio Plantula di Anzola dell’Emilia specializzato in erbacee perenni, officinali e acquatiche, infatti, negli ultimi anni, soprattutto la generazione dei ‘Millennials’, punta più sui terrari e sulle piante da appartamento, come la brasiliana ‘Solanum uleanum’ o la ‘Saxifraga stolonifera tricolor’, acquistabile in fiera.

Tra gli stand, dunque, tante piante riservate a un pubblico di nicchia, che puntuale si è presentato alla prima occasione il venerdì per ritrovare i ‘suoi’ fedeli vivaisti. Ma anche molte specie rare capaci di incuriosire e appassionare tutti i visitatori, che hanno ancora un giorno di tempo per non perdersi ‘Verdemura’.

Jessica Quilici