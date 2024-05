Tra gag e mentalismo cosmico Dado Martino “mette su famiglia“

Sarà Altopascio ad inaugurare il tour dello spettacolo teatrale del regista attore Dado Martino. Martedì 14 maggio alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo dal titolo “Ho messo su famiglia”. Dopo circa tre anni di assenza dalle scene, Dado Martino torna a teatro questa volta con tutta la sua famiglia, sua moglie Corinna Lenoci, Sara Tafuni e Diego Severino. Ad affiancarlo sul palco una New Entry, il comico salernitano Ugo Blotta e l’inseparabile attore bolognese Alberto Maione e Grande Toto.

Lo spettacolo sarà un susseguirsi di gag esilaranti e divertenti sul tema della famiglia. Martino racconterà nei suoi monologhi la sua nuova vita da uomo sposato e la folle gestione dei figli di questa nuova generazione tecnologica. Non mancheranno nuovi giochi di mentalismo comico con i quali Dado ci ha sempre stupito nei suoi spettacoli, rendendo come sempre protagonista il pubblico. Martedì 14 maggio sarà la prima data di questo tour che lo vedrà per tutto il 2024 nei migliori teatro Italiani. Unica data in Toscana, Martino ha scelto proprio Altopascio in ricordo del suo amico e mentore Giorgio Ariani, con il quale si è esibito su questo palco. La serata del 14 sarà ripresa dalle telecamere e poi trasmessa sulla nota piattaforma internazionale Amazon Prime. Lo spettacolo è Patrocinato dal Comune di Altopascio. Le musiche originali sono state realizzate dal Maestro Gianluca Belpassi. Le prevendite sono aperte presso la cassa del Teatro Puccini di Altopascio negli orari di apertura del cinema.

Dado Martino, attore regista con questo tour festeggia il suo 323 esimo spettacolo dal vivo ed oltre 32 anni di carriera. Oltre al teatro ha portato al cinema poi di 8 film come regista e attore protagonista oltre alle tantissime apparizioni Tv e partecipazione a programmi del panorama televisivo italiano al fianco di grandi nomi.