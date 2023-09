Tour operator scoprono i borghi

Si è conclusa la tre giorni di visite sul territorio che ogni anno segue il workshop BuyTuscany, giunta alla XV edizione. L’Ambito Turistico Garfagnana- Valle del Serchio ha ospitato 10 tour operator per un confronto di lavoro, organizzato con Toscana Promozione Turistica, dedicato a borghi, percorsi storico-artisti ed eno-gastronomici. Gli operatori turistici hanno avuto modo di visitare questo bellissimo angolo di Toscana, accolti con ospitalità da istituzioni ed operatori locali. Il viaggio degli ospiti ha toccato la frazione di Celle dei Puccini, Borgo a Mozzano, Fabbriche di Vergemoli, Eremo di Calomini, Grotta del Vento, Castiglione di Garfagnana, Castelnuovo, la Garfagnana Coop a Sillicagnana, Braccicorti a Pontecosi con il Golf Club Garfagnana, San Pellegrino in Alpe e Casone di Profecchia. "Tre giorni intensi – commenta il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana e sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi – che sono serviti per far scoprire agli operatori turistici una terra dove il tempo sembra magicamente fermarsi, per offrire un’esperienza di soggiorno unica a contatto con la natura e le tradizioni antiche del territorio. Un nuovo modo di concepire il turismo, dove tempo e benessere assumono un valore più profondo".