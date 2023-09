Tour guidato a Lucca: Legami tra città e volo nella mostra Areonautica

Difendere Lucca organizza per domenica 17 settembre, alle ore 16, una visita guidata alla mostra dedicata al Centenario dell’Aeronautica Militare, in corso alla Ex Cavallerizza di piazzale Verdi. L’iniziativa si inserisce nel programma “Riscoprire Lucca”, volto a far conoscere o riscoprire fatti, luoghi e personaggi del territorio e della storia lucchese. “La visita della mostra – spiega Difendere Lucca – si concentrerà particolarmente sulla sezione dedicata all’aviazione lucchese. Si tratta di dodici pannelli dedicati all’apporto incredibile dato dalla nostra città al Volo: dalle ascensioni di Vincenzo Lunardi alle traversate di Carlo del Prete, Enrico Squaglia e Ranieri Cupini, dalla scuola per motoristi agli aeroporti del territorio, dai pionieri agli eroi delle guerre mondiali”. “Dopo la visita, il percorso sarà completato dalla conferenza prevista alle 17 e dedicata proprio agli aviatori lucchesi. La conferenza fa parte del fitto programma di eventi previsti ogni fine settimana alla Ex Cavallerizza sino a fine settembre. Fra questi sono previsti ulteriori incontri su singoli aspetti del rapporto tra Lucca e il Volo”. Per informazioni è possibile contattare Difendere Lucca tramite social, o via mail a [email protected].