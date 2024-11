Totti, il Gladiatore. Ospite a sorpresa per il lancio del film

di Iacopo Nathan

“Un capitano, c’è solo un capitano“. Un coro che si sente spesso la domenica, inneggiato dalle curve negli stadi di Serie A,molto meno durante il Lucca Comics. Eppure, a sorpresa, il festival riserva stupore e magia per tutti. All’interno della speciale parata per anticipare l’uscita nelle sale cinematografiche de “Il Gladiatore II“, infatti, c’è stato un super ospite che ha fatto urlare di gioia i tantissimi presenti in piazza San Michele. In testa al corteo degli ottanta pretoriani, armati di tutto punto con daghe, mantelli e scudi, infatti, nel lungo tratto tra San Francesco e San Michele, c’è stato un valoroso condottiero che ha incarnato lo spirito di Roma, vestendone i colori per oltre 20 anni. Niente di meno che Francesco Totti, il “Pupone“ più famoso d’Italia. E’ stato lui, infatti, l’ospite a sorpresa scelto dalla produzione della pellicola di Ridley Scott per il lancio promozionale durante i Comics.

Una volta arrivati sul sagrato della chiesa, infatti, i gladiatori hanno iniziato ad inneggiare agli “Eroi di Roma“, e dalla folla è uscito il loro condottiero, che si è scoperto il volto, lasciando tutti di stucco. A quel punto è stata la sua truppa a far partire il grido di “Totti, Totti“ a cui hanno fatto seguito applausi e grida degni della Curva Sud degli anni ’90. Ma chi pensava che le sorprese fossero finite, si sbagliava di grosso. Totti, infatti, dopo essere stato scortato fuori dalla piazza, è riapparso in tutto il suo splendore sul terrazzo sopra la loggia di palazzo Pretorio. Non poteva certo mancare la proverbiale gag, tipica de “Il Gladiatore“, con il pollice che ha pericolosamente oscillato tra l’alto e il basso, per poi finire con un grande sorriso e un saluto generale alla folla, che a sorpresa ha potuto vedere uno degli sportivi più importanti della storia d’Italia, e anche al lancio di uno dei sequel più attesi degli ultimi anni.