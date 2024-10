Tosca per il centenario. E Cavalletti sarà Scarpia

Si avvicina a grandi passi l’appuntamento con la grande lirica del cartellone del Teatro del Giglio. Nell’anno del centenario di Puccini il primo appuntamento non poteva che essre con un’opera del maestro, ovvero la Tosca, titolo emblematico che andrà in scena proprio il 29 novembre, giorno della ricorrenza della morte di Giacomo Puccini. La scelta della data non è casuale: Tosca sarà infatti il punto centrale di una giornata nella quale Lucca dovrà idealmente fermarsi per celebrare in maniera totalizzante il suo più grande concittadino. Tosca (29 novembre ore 20.30, 1° dicembre ore 16) sarà un evento importante dal punto di vista artistico, in particolare per il coinvolgimento di interpreti di caratura internazionale: primo tra tutti il baritono lucchese Massimo Cavalletti (nella foto) che sarà impegnato nel ruolo di Scarpia, che si esibirà per la prima volta in un’opera al Teatro del Giglio. Insieme a Cavalletti, nei ruoli principali dell’opera, ci saranno Clarissa Costanzo (Floria Tosca) e Azer Zada (Mario Cavaradossi). Sul podio dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini avremo la giovane e talentuosissima bacchetta di Henry Kennedy, direttore formatosi alla Royal Academy of Music di Londra e perfezionatosi alla Riccardo Muti Italian Opera Academy, appena nominato primo direttore residente del National Arts Centre di Ottawa (Canada).

Il Coro Archè sarà diretto da Marco Bargagna. Per le voci bianche, il coro “Puccini 100” diretto da Angelica Ditaranto insieme a Lorenzo Corsaro, e composto in collaborazione tra la Cappella Santa Cecilia di Lucca e la Scuola di Musica “Giuseppe Bonamici” di Pisa. Il nuovo allestimento dello spettacolo è firmato per la regia da Luca Orsini, per le scene da Giacomo Andrico, per i costumi da Rosanna Monti e per le luci da Tiziano Panichelli, e realizzato in coproduzione con i teatri di Ravenna, Pisa e Livorno, in collaborazione con Modena e Ferrara. Per questa Tosca, è stato ricostituito il team creativo che realizzò, ormai 22 anni fa, con la regia di Cristina Pezzoli prematuramente scomparsa, e a cui questa produzione è dedicata, uno degli allestimenti che può annoverarsi tra i migliori del Teatro del Giglio.

Le conferme per gli abbonamenti per i 4 titoli della stagione lirica al Teatro del Giglio sono aperte fino a giovedì 24 ottobre. Per i nuovi abbonamenti ci si può rivolgere al Teatro a partire da sabato 26 ottobre fino a giovedì 14 novembre (online da mercoledì 30 ottobre alle 15). I biglietti singoli per gli spettacoli saranno invece in vendita da sabato 16 novembre, online da mercoledì 20 novembre alle 15.