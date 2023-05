Torri civiche aperte anche in orario serale Protagonista l’Orto

In occasione della Giornata internazionale dei musei, che ricorre oggi ecco le principali iniziative in programma a Lucca. Oggi alle 17, al Museo nazionale di Villa Guinigi si terrà la conferenza International museum day 2023, dedicata al tema della accessibilità e inclusione dei musei. Sempre nella

giornata di oggi le torri civiche, Guinigi e delle Ore, saranno aperte anche in orario serale, dalle 20 alle 22.30, per una suggestiva visita. Sabato 20, l’Orto Botanico organizza, alle 17.30, la presentazione del libro di Nicola Messina “Le intoccabili- viaggio tra i pericoli vegetali per l’escursionista”, a ingresso gratuito dalle mura urbane.

Domenica 21 maggio, la mattina alle 11 e il pomeriggio alle 15.30, si svolgeranno visite guidate a numero chiuso e al costo del biglietto di ingresso all’Orto. Le visite all’Orto saranno l’occasione per conoscere da vicino anche le preziose collezioni museali del museo “Cesare Bicchi”, che normalmente, con il semplice ingresso all’Orto, non sono visitabili. Entrambe le visite, del mattino e del pomeriggio, necessitano di prenotazione, da effettuarsi allo 0583 442482.