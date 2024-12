Torretta Bike di Porcari. Ecco la Banda dei Babbi Natale

La banda dei Babbi Natale. Stavolta Aldo, Giovanni e Giacomo non c’entrano. Si tratta dell’iniziativa benefica dell’associazione Torretta Bike di Porcari che oggi, 14 dicembre, sarà protagonista a fin di bene. Si tratta di un nutrito gruppo di iscritti all’associazione porcarese che, vestiti da Babbo Natale in bicicletta, percorrerà le strade dei comuni di Porcari Capannori e Lucca, trainando un carretto su cui un altro Santa Claus balla a suon di musica, con il suo fido cagnolino. Durante il tragitto si fermerà in molti esercizi commerciali che storicamente hanno sempre collaborato alla raccolta benefica di fondi a favore dell’Agbalt l’associazione dei genitori dei bambini affetti da leucemia e tumore che fa capo al reparto di onco ematologia pediatrica dell’ospedale Santa Chiara di Pisa.

L’obiettivo, come dichiara il presidente Giorgio Tomei, nuovamente riconfermato dall’assemblea dei soci al comando del team porcarese, è quello " di superare la cifra delle offerte raccolte lo scorso anno, 700 euro. Si tratterà di circa una ventina di Babbi Natale che partendo da Porcari verso le 14, si dirigeranno verso Capannori, entreranno nel centro, percorreranno via del Casalino via Pesciatina fino a Lucca, entreranno da Porta Elisa , via Santa Croce, piazza grande, via Fillungo, piazza Anfiteatro. Poi ritorneranno verso Porcari percorrendo la Pesciatina. Dopo aver percorso in lungo e in largo la penisola con le loro avventure, i biker rivolgono la loro attenzione verso i più deboli. In caso di maltempo la manifestazione verrà rimandata a sabato 21 dicembre.

Ma.Ste.