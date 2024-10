Torre Guinigi primadonna in Francia. Troupe all’opera per uno speciale dedicato

Prosegue la grande attenzione mediatica intorno alla città, con l’arrivo della Télévision française 1 (TF1) per un approfondimento giornalistico sulla Torre Guinigi. La TF1 è il primo canale televisivo francese per ascolti ed ha dedicato un intero servizio all’unica torre europea con giardino pensile, ricordandone storia, aneddoti e curiosità. L’approfondimento andrà in onda nei prossimi giorni all’interno del notiziario nazionale in prima serata, che registra una media di ben 7 milioni di telespettatori per puntata. Presente sul posto l’inviata italiana della TF1, che ha intervistato turisti e visitatori della torre all’ombra dei grandi lecci secolari che si trovano sulla sommità, oltre ad Alessandra Sani, curatrice dell’Orto Botanico, che ha collaborato attivamente all’iniziativa insieme al giardiniere comunale ed esperto di alberi David Baccelli. Continua così lo scrupoloso lavoro dell’ufficio turismo del Comune di Lucca, con il coordinamento dell’assessore Remo Santini, per intensificare i rapporti con i media di tutto il mondo, al fine di promuovere e valorizzare le bellezze della città e del territorio. Sono infatti sempre più numerose le richieste di press tour internazionali che fanno tappa in città