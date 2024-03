Tornano i Giovedì al Museo. Arriva il professor Lapucci

Appuntamento dei Giovedì al Museo, il 7 marzo, alle 21, con il professor Carlo Lapucci, fra i maggiori folkloristi italiani, sul tema "Le parole turchine, ossia la visione magica e la sua persistenza nel mondo dei quanti". È possibile assistere all’incontro, organizzato dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico, sia in presenza, presso la sede del Museo, che online. Prendendo occasione dall’uscita del suo volume "Breviario delle streghe – Elementi del magico quotidiano nel mondo attuale", Carlo Lapucci presenta un excursus sul mondo della magia del passato, analizzando quanto questa, insinuata da millenni nei comportamenti umani, non sia stata cacciata via dai bagliori della scienza, anzi, con un’osmosi sottile e impercettibile, trovi nuovi spazi nella visione moderna per sopravvivere.