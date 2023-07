Tornano “I Giorni di San Paolino“ Festa del patrono, il programma

Ci siamo. Da domenica 9 fino a a domenica 16, la città si apre a una settimana di eventi per celebrare San Paolino, patrono di Lucca. Le manifestazioni sono promosse dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la parrocchia del centro storico e con le associazioni Compagnia Balestrieri, Contrade San Paolino, Sbandieratori Lucca e Historica Lucense.

“Come ogni anno tornano I Giorni di San Paolino - dichiara il consigliere con delega alle tradizioni storiche Lorenzo Del Barga - , l’insieme di manifestazioni ed eventi dedicati al patrono della nostra città. Abbiamo voluto inserire questa serie di iniziative nel progetto Lucca Historiae per valorizzare ancora di più un momento molto importante per l’identità cittadina. Il 12 luglio deve infatti tornare ad essere una data centrale intorno alla quale i lucchesi possano ritrovarsi e riscoprire il senso d’appartenenza alla nostra storia”.

Il programma. Le manifestazioni inizieranno domenica 9 luglio alle 21 con la Parata di San Paolino, spettacolo degli Sbandieratori Lucca in piazzale Arrigoni. Martedì 11 da piazzale Verdi partirà alle 20.30 la Luminara di San Paolino, che snodandosi tra le vie del centro, si concluderà in piazzale Arrigoni, dove alle 21.30 si terrà un’esibizione dei vari gruppi storici cittadini. Il 12 luglio, la giornata clou dei festeggiamenti si aprirà alle 10.30 con la messa solenne nella chiesa di San Paolino, per proseguire alle 12.00 al baluardo San Donato con la Prima Gazzarra, dove con Historica Lucense si rivivrà con i colpi di artiglieria il noto “miracolo” del Santo Patrono di Lucca.

La sera, alle 21.30, in piazzale Arrigoni torna in scena il Palio di San Paolino che vedrà sfidarsi i migliori balestrieri lucchesi della Compagnia e delle Contrade. Sabato 15 e domenica 16 a partire dalle 18, alla casermetta San Paolino, si svolgeranno diverse iniziative ed esibizioni collaterali e ci sarà anche una mostra a tema, dedicata a vari cimeli legati al Palio e alla sua storia. Sempre domenica 16 luglio, alle 12, alla cannoniera di San Donato ci sarà la Seconda gazzarra di artiglierie. “Siamo particolarmente soddisfatti del lavoro fatto assieme alle associazioni storiche locali e alla parrocchia del centro storico - aggiunge Del Barga - in linea con la tradizione consolidata di una delle ricorrenze più significative per la nostra città. Invitiamo quindi tutti i cittadini a partecipare numerosi”.