Torna l’appuntamento estivo. Riecco le “Piazzette di Barga“. Musica, cultura e gastronomia

È ai nastri di partenza anche per l’estate 2024 la storica manifestazione barghigiana "Le Piazzette di Barga", promossa da Pro Loco e Comune di Barga. Giovedì 11 luglio, prenderà il via il lungo calendario di appuntamenti che animerà il centro storico per dieci e più giorni a venire, con decine di concerti e tanti eventi per tutti come festival letterari e mostre, ma anche con le classiche piazzette dove buon mangiare e buon bere, ma soprattutto divertimento e svago, sono all’ordine del giorno. Sarà, come tutti gli anni, uno degli eventi più IN della movida dell’estate in Valle del Serchio Per quanto riguarda le proposte gastronomiche: innanzitutto quelle dei locali dell’antico Castello: in piazza del Sargentone il ristorante Giro di Boa; in piazza del Comune Da Aristo e Caffè Capretz; alla Volta dei Menchi Caffetteria La Volta; in piazza Angelio L’Osteria e Da Alfonso; in via di Mezzo Scacciaguai; in Piazza della SS Annunziata Wine Not! e Al RoManzo; a Porta Reale la trattoria L’Altana; sul piazzale del Fosso, Pizza Indie.

Inoltre nel rispetto della tradizione della festa, saranno ancora una volta nate le piazzette gastronomiche proposte dalle associazioni: i volontari della Parrocchia ai magnifici orti ella Vignola, sotto il Duomo, gli amatori Castelvecchio agli orti di San Felice (Sunset Beach); il GS Barga amatori in piazza della Fontana (G. Summer); i Gatti Randagi alle terrazze delle stanze della memoria (Piazzetta Randagia); gli amatori del Penarol Filecchio in piazza delle Mura (Piazzetta Penarol). Il programma musicale del primo fine settimana: ad aprire le danze toccherà giovedì 11 aI Free sound nella piazzetta dell’Atletico Penarol; poi l’aperitivo con dj set alla pizzeria Indie; B&F allo Scacciaguai; la scoppiettante Manolo Strimpelli Nait Orkestra nella piazzetta Randagia; la serata funk alla piazzetta Sunset Beach e con Bang Over Trio alla piazzetta G. Summer.

Il 12 luglio appuntamenti musicali alla piazzetta Penarol con Band Rustmite; alla Pizzeria Indie sempre con aperitivo con dj set; alla Piazzetta Randagia con Tenessee Rose Blue Band; al ristorante Giro di Boa con Ethereal Acoustic Trio; al Sunset Beach con Trash Party; alla G. Summer con Pegnana Punkcakes.

Luca Galeotti