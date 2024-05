Torna la grande festa delle cantine aperte. Sabato e domenica ecco “Via Vinaria“

Le Eccellenze di Montecarlo. Una di queste è senza dubbio "Via Vinaria", prevista il 18 e 19 maggio. E’ il festival delle cantine aperte al pubblico, con possibilità di carpire i segreti dei produttori. Qui l’Eccellenza da celebrare è il vino. Giunta alla XIIIª edizione, la manifestazione si svolgerà con il patrocinio dei più importanti Enti ed organismi pubblici del territorio, quali la Regione Toscana, la Provincia, la Camera di Commercio, l’associazione nazionale Città del Vino e quella Paesi Bandiera Arancione, oltre a quelle di categoria del settore agricolo e grazie alla preziosa collaborazione di "Strada del Vino Lucca-Montecarlo-Versilia" e del Consorzio Vini DOC, la Pro Loco, la Fisar di Montecarlo, l’Ais di Lucca, il Centro Commerciale Naturale di Montecarlo.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere il vino, prodotto per eccellenza del lavoro agricolo montecarlese, legandolo però inesorabilmente al territorio per arrivare a far conoscere e valorizzare tutte le altre peculiarità culturali, storico-artistiche ed ambientali. Sarà possibile visitare le fattorie che per l’occasione apriranno le loro porte ai visitatori, favorendo un contatto diretto ed offrendo la possibilità di effettuare degustazioni guidate, con il qualificato supporto dei sommelier dell’AIS e della FISAR. Iniziativa adatta al neofita come all’esperto. Previsto il "wine bus", un servizio navetta a ciclo continuo che potrà condurre il visitatore presso le cantine, con partenza da piazza d’Armi.

Massimo Stefanini