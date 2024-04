Torna la Festa di Primavera. Artigiani e vivaisti in centro

Oggi a Montecarlo, con il prologo di ieri, ritorna la festa di primavera. Manifestazione organizzata dall’associazione Aps Montecarlo con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Si tratta della seconda edizione dell’iniziativa che si presenta al pubblico ancora più ricca e che animerà le vie del borgo antico fondato da Carlo IV di Boemia. Sono più di ottanta gli espositori che, tra i classici banchi di mercato, artigiani e vivaisti, animeranno le vie del centro storico, dalle 8 alle 20 di oggi. domenica, intervallati dai giochi per i ragazzi, dai gonfiabili al tiro a segno ai mini quad. Per coloro che sceglieranno di passare il weekend a Montecarlo sarà disponibile gratuitamente anche il servizio di trasporto navetta dal parcheggio in località Fornaci davanti alla sede della Misericordia. E’ un sistema molto valido, già sperimentato durante la mostra di settembre. Sul colle del Cerruglio cominciano a fioccare gli eventi che andranno avanti per tutta l’estate e non solo. Ad esempio a maggio è confermata Via Vinaria, che potremmo definire l’anteprima della festa del vino di settembre.

Si tratta di una kermesse che ha come obiettivo la possibilità, per il visitatore, di conoscere le fattorie del luogo che apriranno le loro porte per spiegare segreti e peculiarità delle proprie produzioni, alla stregua di quanto avveniva anni fa, con la manifestazione denominata "Cantine aperte" e che rappresentavano per l’appassionato la stessa curiosità di quando si visita un monumento. A fine giugno, invece, in azione il corteo storico e le esibizioni di rievocazione sotto i bastioni dell’antica Fortezza.

Luglio sarà il mese della "Bud Spencer e Terence Hill" celebration, omaggio ai due attori famosi per lo spaghetti western, come è stato definito questo genere di film. Non sarà in questo 2024 ma il sogno degli organizzatori, il Montecarlo calcio, è quello di portare di persona Mario Girotti, Terence Hill. Carlo Pedersoli, Bud Spencer, è morto da anni, ma sarà presente la sua statua.

Massimo Stefanini