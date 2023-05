Torna la classicissima “Lucca on the road“ Taglio del nastro, moto e auto in passerella

Taglio del nastro ufficiale con i vertici di Confcommercio ieri pomeriggio in piazza Napoleone per “Lucca On the road”, esposizione di automobili e moto giunta alla sua ventiduesima edizione e in programma fino a domani. L’evento è organizzato appunto da Confcommercio, in collaborazione con il proprio sindacato Ascav dei concessionari di auto e moto e il patrocinio di Centro commerciale Città di Lucca, Comune, Provincia e Aci, e i contributi di Camera di Commercio Toscana Nord Ovest e Enegan. Dopo l’inaugurazione di ieri l’esposizione resta visitabile sia oggi che domani sino alle 20 a partire dalle 9 del mattino. All’interno della “Lucca On The Road” è previsto anche lo svolgimento della tredicesima edizione del Memorial “Paolo Quirini”. “Green Economy - riduzione dei consumi e più rispetto dell’ambiente”: questo il tema di quest’anno, con possibilità per i partecipanti di prenotare un test drive gratuito e, grazie alle partnership con Enegan, di vedere il funzionamento della ricarica dei motori ibridi elettrici.