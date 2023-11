Torna in centro la Lam Rossa. Collegamento da nord a sud

E’ stato finalmente ripristinato, dopo quasi tre anni, il percorso della Lam (linea ad alta mobilità) Rossa in centro storico (direzione Nord–Sud). Sarà di nuovo attivo da oggi, domenica 19 novembre. Lo annuncia in una nota il Comune che, di concerto con Autolinee Toscane, ha riattivato il passaggio in centro storico con ingresso da Piazza Santa Maria e transito in via del Fosso, da molto tempo interrotto.

Si tratta di una corsa che era stata deviata circa tre anni fa, nel gennaio del 2021, causando un disservizio non indifferente per la cittadinanza e interrompendo di fatto uno dei percorsi più richiesti.

In seguito alla conclusione dei lavori, avvenuta nel mese di ottobre, nel tratto compreso tra la "Madonna dello Stellario" ed il tratto di viabilità di collegamento con via San Nicolao, il percorso della corsa che sarà quindi ripristinato da oggi. Decisamente una buona notizia per quella parte della città e per i tanti che utilizzavano il servizio. Inoltre, con il ritorno in funzione della linea Lam Rossa torna anche la fermata in piazza Santa Maria dove, nel frattempo, è stata realizzata una corsia preferenziale.

"La chiusura di questo tratto nevralgico aveva causato disservizi alla cittadinanza e ai turisti – dichiara l’assessore alla Mobilità Remo Santini – e il ripristino del percorso è stato possibile grazie ad una decisa accelerata sui lavori che ci permette oggi di dare l’annuncio ufficiale e restituire ai cittadini un servizio di primaria importanza".