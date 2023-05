Torna il vernacolo della “Combriccola“

Sabato 27 maggio alle ore 21.15, al Teatro Giacomo Puccini di Altopascio, la Compagnia Teatrale La Combriccola, metterà in scena la nuova commedia in leggero vernacolo lucchese “Io ni farei un monumento”, con la regia di Marco Nicolosi. La commedia, ambientata ai giorni nostri, costringerà personaggi con evidenti differenze caratteriali ad una “forzata convivenza” e ad elaborare soluzioni per togliersi da moderni impicci. Santi e donnaioli, dame e meno dame, animali e pisani, insomma “di ‘uer che c’è, un manca nulla!”.

Con leggerezza e ironia, non mancheranno i classici spunti di riflessione su paradossali idee di sensibilizzazione e antico malcostume italico. In scena gli attori Maurizio Allegrini, Barbara Salvetti, Stefano Cesaretti, Barbara Ricci, Mauro Ridolfi, Serena Celli, Marco Nicolosi, Paolo Udoni, Rita Tamburello, Roberta Chiocchi, Davide Giannelli, Luca Sargenti. Suggeritrice e aiuto regia: Donatella Belluomini; luci e audio: Leandro Sargenti e Jessica Orsi; disegno di copertina: Mauro Ridolfi; Regia di Marco Nicolosi. Info e prevendita: 338.8950351 (Raffaella) e 340.0836861 (Martina). Il divertimento è assicurato, la Compagnia invita tutti a partecipare all’evento.