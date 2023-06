Torna il ‘’Tappeto Fiorito’’ a Camigliano per la festa del Corpus Domini

Oggi a Camigliano in occasione della Festa del corpus Domini organizzata da tutti i paesi della Comunità parrocchiale S.Gemma torna (dopo tre anni di sospensione causa Covid) la tradizionale fiorita o ‘’Pertero’’ lungo lo splendido scenario del viale dei cipressi della settecentesca villa Torrigiani. I gruppi di catechisti, di giovani, le associazioni di volontariato, saranno impegnate nella stesura di quadri floreali di diversi colori in un variopinto percorso inerente al tema della festa del Corpus Domini. Nella chiesa parrocchiale di Camigliano alle 17.30 S.Messa, poi processione per le vie del paese con la partecipazione della Filarmonica Puccini di Segromigno in Monte.