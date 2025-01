Torna il mercatino del riuso. Appuntamento il 2 marzo

PORCARI

Il Comune di Porcari ha rinnovato la convenzione con l’Associazione Occhio del Riciclone Toscana, confermando il patrocinio al mercatino del riuso che si tiene dalle 8 alle 18 in piazza degli Alpini, nota anche come Piazza del mercato, tradizionalmente la prima domenica del mese. Banchi e stand esporranno gli oggetti più insoliti e curiosi provenienti dal mondo del vintage, del collezionismo e dell’artigianato di recupero, richiamando molti appassionati. La manifestazione, che conta su una tradizione consolidata ormai da alcuni anni, serve a promuovere e incentivare le buone pratiche del riciclo e del recupero degli oggetti che ancora in buono stato verrebbero buttati via. L’appuntamento di domenica salterà, a causa dello svolgimento del primo appuntamento con il Carnovale Porcarese e il prossimo appuntamento è fissato a domenica 2 marzo.