Torna il Giglio nei borghi con il regista Fanucchi e le arie di Puccini

2Domenica alle 21 a Celle dei Puccini, nella piazzetta adiacente al Museo pucciniano, si terrà il secondo appuntamento de “Il Giglio nei Borghi”, progetto realizzato dal Teatro del Giglio in collaborazione con i Comuni di Pescaglia e San Romano in Garfagnana e con l’Associazione Lucchesi nel Mondo. In scena, il concerto–spettacolo From Puccini with love, regia di Nicola Fanucchi, con arrangiamenti da La bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot.