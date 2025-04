Torna il Dance Meeting. Oltre duemila giovani

Oltre duemila giovani coinvolti e 12 professionisti di fama internazionale. Dal 3 all’11 maggio Lucca torna sotto i riflettori per la 13esima edizione del ‘Dance meeting’, che ogni anno porta tra le Mura danzatori, operatori e appassionati dell’arte Tersicorea provenienti da tutta Italia e Europa. A inaugurare la manifestazione sarà il consueto ‘Ballet Gala’ che vedrà salire sul palco del Teatro del Giglio ballerini di grandi compagnie come Opéra di Parigi, Les Ballets de Monte-Carlo, Hamburg Ballett e giovani promesse provenienti da Royal Ballet School di Londra e European Ballet School di Amsterdam. Durante la serata verrà consegnato il premio alla carriera ‘Lucca premia la danza’ all’étoile Alina Cojocaru.

Ma tante sono le iniziative – come spiegato dalla direttrice artistica Lorella Reboa – che coinvolgeranno oltre alle scuole di danza del territorio, anche le principali realtà culturali della città. Tra queste, ad esempio, la rinnovata collaborazione con il Conservatorio Boccherini, che oltre a accompagnare con strumenti da camera le ‘incursioni ballerine’, sarà il palcoscenico del ‘Carnevale degli animali’ di Camille Saint-Saens. Uno spettacolo in tre repliche – già tutte sold out – che vedrà come spettatori studenti di tutte le scuole primarie della provincia.

Come anticipato, dal 7 maggio, girovagando per la città, sarà quindi possibile ‘imbattersi’ in brevi performance di musica e danza, che interesseranno, oltre a Villa Bottini, piazze e negozi del centro storico con un flash mob previsto in piazza San Michele. Durante la manifestazione si terranno anche le selezioni per partecipare allo spettacolo ‘Il sogno di Clara’ liberamente tratto da ‘Lo Schiaccianoci’ che verrà messo in scena a dicembre. Il Teatro del Giglio ospiterà poi il 3 maggio la rassegna ‘Talent on stage’ e il 9, 10 e 11 maggio la fase finale dei concorsi ‘Cnd Italie’, e i concorsi ‘Coreografie d’autore’, e ‘Eurocity’. Il 3 e 4 maggio a Villa Bottini si terranno quattro masterclass incentrate sulla figura di ‘Giselle’, tenute da Rachael Hunt della Royal Ballet School di Londra. Infine domenica 11 sarà possibile assistere al Gala conclusivo con i vincitori dei vari concorsi.

Grazie alla collaborazione con Confcommercio, i negozi contrassegnati dall’adesivo del ‘Dance Meeting’ effettueranno sconti ai partecipanti della manifestazione. La Fidapa e Emiliana Martinelli offriranno il supporto all’evento assegnando borse di studio ai giovani talenti vincitori nei vari concorsi.

Jessica Quilici