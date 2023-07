Torna Garfagnana’s Got Talent Dal canto al ballo e la musica La grande serata in piazza

La sesta edizione di Garfagnana’s Got Talent, con in palio un assegno da 2mila euro, prende il via stasera, alle 21, in piazza Umberto, a Castelnuovo, con la prima serata eliminatoria e con la prima apertura serale dei negozi, evento organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca. È già un’edizione record con oltre 40 iscritti, un numero tale che ha costretto lo staff a dover effettuare una prima scrematura. Condotto anche in questa edizione da Morris, nome d’arte di David Vanni e da Gloria Tonini, già partecipante a Miss Italia e oggi volto noto di Canale 50 e dei social, ambedue di Piazza al Serchio, Garfagnana’s Got Talent si svolgerà su tre serate, stasera, il 14 luglio con le due eliminatorie e il 28 con la finalissima che sarà trasmessa in diretta su Radio Star e avrà in giuria ospiti d’eccezione. Duemila euro in buoni acquisto il premio per il vincitore, grazie al sostegno dei Gold Sponsor, la cartiera Lucart e l’azienda Idrotherm.

Tra i concorrenti diversi i settori artistici, dal canto al ballo, dalla comicità all’arte di saper suonare uno strumento che sia una chitarra, un violino, un pianoforte o un sax. Nella prima serata, infatti, accanto all’assessore Ilaria Pellegrini e al vicepresidente dell’associazione Alessandro Tardelli, entrambi comunque con un passato nel mondo della musica, ci saranno Ilenia Bizzarri, titolare e docente dell’Accademia Atmosfera Danza, Matteo Marcalli, giovane presidente dell’associazione Ama Cultura e strumentista di livello nazionale, e Lorenza Rocchiccioli, talentuosa voce garfagnina che attualmente sta lavorando con una big del pop italiano, come Alexia. Il centro storico diventa area pedonale già dalle ore 18. La serata del talent partirà alle ore 21 e presenterà anche diverse postazioni gastronomiche al costo di un euro. Queste le postazioni snack: in Barchetta sarà protagonista il cocomero, in piazza Umberto la polenta fritta (Bottega del Gelato e Il Pradiccolo), in via Vittorio Emanuele i calzoncini (pizzera Ginestri), i corn dog in via Garibaldi (Birreria Lo Struzzo), il gelato gusto Puffo in centro (In Gelateria). Infine la notte dei saldi, allietata dalla musica di Luca e Katia.

Dino Magistrelli