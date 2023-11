Torna “Frantoi Aperti“. Due giorni per l’olio. Degustazioni ed eventi oltre alla mostra mercato

Quale sarà il migliore olio novello del 2023 ? Lo scopriremo a "Frantoi aperti" che oggi e domani, a Pieve e Sant’Andrea di Compito, nel capannorese, per due giorni di mostra mercato, degustazioni e visite ai frantoi. In programma anche conferenze, laboratori, concerti, enogastronomia locale e un contest per eleggere il miglior oro giallo appena prodotto. Tutto a cura del Centro culturale Compitese. L’inaugurazione è in programma alle 10 di oggi al Frantoio Sociale. Poi avranno inizio le visite guidate dei nuovi macchinari installati, con la possibilità di proseguire il percorso negli altri frantoi del borgo, a cominciare da quello dell’azienda agricola Alle Camelie. A pranzo, menu dedicato. La proposta enogastronomica del fine settimana prevede tagliere di salumi, formaggio e crostini; zuppa frantoiana; polenta con spezzatino e olive dolci; lingua di vitello lessa con salsa verde e fagioli lessi , cui si aggiunge una selezione di vini locali. Durante tutta la manifestazione sarà inoltre possibile degustare bruschette con l’olio nuovo.

Due gli appuntamenti culturali del primo giorno: "Dalle foglie di ulivo un tè sorprendente e virtuoso" (ore 15), con Claudio Gori dell’azienda agricola "èssenziale" e con il primo coltivatore italiano di tè Guido Cattolica; a seguire (ore 15.30) una conferenza-dialogo con Aleandro Ottanelli, tecnico olivicolo presso il Dipartimento di scienze delle produzioni agroalimentari e dell’ambiente dell’Università di Firenze.

Domani ancora con la visita guidata ai frantoi e agli oliveti del borgo (con i frantoi "La Visona" e "Alle Camelie", dalle ore 10); a seguire (ore 11.30) laboratorio aperto a tutti, anche ai bambini, sul tema "Dalla pianta alla tavola, la ricerca della qualità lungo la filiera dell’olio", a cura di Emiliano Pardini del Frantoio Sociale Compitese. Dalle ore 12.30, pranzo presso il Centro Culturale Compitese. Nel pomeriggio (ore 14.30) panel test per l’analisi delle caratteristiche sensoriali dell’olio nuovo eseguita da un panel di assaggiatori iscritti all’albo della Regione Toscana a cura di Paolo Scialla, agronomo e responsabile servizi tecnici Cia Toscana Nord, poi la gara per proclamare il miglior olio 2023.

Massimo Stefanini