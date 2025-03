Torna “Donne in movimento“. Una camminata solidale per la parità e l’inclusione

La solidarietà femminile a Porcari si fa anche con una passeggiata. Appuntamento domenica con “Donne in movimento“, la passeggiata ludico-motoria che ogni anno richiama centinaia di partecipanti da tutta la Piana. Organizzata dalla Commissione pari opportunità del Comune di Porcari con il supporto dei volontari dell’Atletica Porcari, la camminata si snoda lungo un percorso di circa 3 chilometri, adatto a tutte le età e capacità, attraverso le vie principali del centro del paese: via del Municipio, via Roma, via Sbarra, via Fornace, via Romana Est, via della Stazione, via Barsanti e Matteucci, via Cavanis, via Catalani, via del Bozzo e ritorno in piazza Felice Orsi.

La passeggiata coincide quest’anno con l’ultimo giorno del Carnovale Porcarese. Al rientro in piazza, i partecipanti potranno assistere all’attesa estrazione della lotteria con primo premio una Fiat Panda e gustare la merenda offerta da Happy Porcari. Le Uncinettine, inoltre, doneranno i gadget realizzati a mano per l’occasione: dalle mimose ai mărțișor, piccoli amuleti della tradizione dell’Est Europa, in particolare della Romania, legati all’arrivo della primavera. La scelta di regalare questi oggetti è frutto del lavoro della Commissione pari opportunità, presieduta da Madalina Elena Golea, che spiega: "Abbiamo voluto rendere questa giornata ancora più significativa scegliendo simboli provenienti da culture diverse. Crediamo in un femminismo che non sia solo superamento delle disuguaglianze di genere, ma che sia attenzione verso tutte le altre forme di discriminazione: religiosa, etnica, culturale, fisica".

"La commissione è già al lavoro per un progetto importante per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – conclude la presidente Madalina Elena Golea – con l’obiettivo di coinvolgere ancora una volta tutta la comunità in una riflessione condivisa e concreta su questo tema così urgente".

L’iniziativa è aperta a donne e uomini di ogni età. La quota di partecipazione è 3 euro per gli adulti e 2 euro per i bambini sotto i 10 anni, da versare al momento dell’iscrizione e il ritrovo è alle 14 in piazza Felice Orsi con partenza alle 14.30.

B.D.C.