Torna Artes Fest per la riscoperta delle arti che furono

Sono in corso i preparativi per la seconda edizione di Artes Fest – il festival dedicato alle arti, agli usi e ai costumi nel medioevo e nel rinascimento. Dopo il successo della scorsa edizione, il festival torna in scena nelle due giornate di sabato 9 e domenica 10 dicembre, sempre nella splendida location degli spazi della Biblioteca Civica Agorà. Un evento dedicato alla (ri)scoperta delle principali arti medievali e rinascimentali, con lo spirito di promuovere un approccio interattivo e laboratoriale coinvolgente il pubblico in prima persona, per sfatare miti e luoghi comuni di un’epoca affascinante e spesso travisata.

L’ingresso alle conferenze e ai laboratori sarà completamente gratuito e si potrà prenotare il posto tramite il sito dedicato www.artesfest.it o tramite la piattaforma Eventbrite. Solamente per la visita guidata alla Cattedrale di Lucca e per la visita guidata al Museo Nazionale di Villa Guinigi sarà necessario pagare il biglietto di ingresso alle strutture, 3 euro per la Cattedrale, 5 euro per Villa Guinigi.