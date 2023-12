Torna Accademia. Una serata nel Settecento

Torna l’atmosfera settecentesca dell’Accademia con la terza edizione dell’evento dedicato alla musica settecentesca. Padrini della serata il doppiatore Carlo Valli e il pianista jazz Leonardo Pieri. Tutto pronto al Teatro del Giglio, che nell’ambito dei Puccini Days, festival in onore di Giacomo Puccini, che unirà tutte le associazioni del territorio che dal 2015 sono impegnate a valorizzare la musica del XVIII secolo, grazie al coordinamento del Centro studi Luigi Boccherini.

L’appuntamento è per mercoledì 6 dicembre alle 21 e sarà guidato dalla direzione dei maestri Luca Bacci e Manuel del Ghingaro, che porteranno sul palco del Teatro settecentesco lucchese i tre movimenti della ‘Sinfonia in re maggiore G 900’ di Luigi Boccherini. Il tutto sarà accompagnato da un momento di grande innovazione, come solitamente si eseguiva nel periodo settecentesco, un primo momento di lettura e un secondo di totale improvvisazione jazz. La prima affidata al doppiatore Carlo Valli, voce italiana di Robin Williams, che ricreerà atmosfere e suggestioni di quel periodo attraverso lettere di Boccherini e Mozart. La seconda invece avrà le note del pianoforte di Leonardo Pieri, famoso jazzista che avrà cura di elaborare in maniera improvvisata, alcuni temi musicali di compositori settecenteschi.

La serata comincerà all’accoglienza del pubblico, dove due violini del conservatorio lucchese, Alice Laudicina e Chiara Bosco, eseguiranno il ‘Duo n.2 op.3 G 57 in fa maggiore’ sempre del Boccherini.

"Accademia – spiega Marco Mangani, presidente del Centro studi Luigi Boccherini – era il nome che nell’Europa del ‘700, veniva dato ai concerti. Rappresentazioni musicali improntate alla varietà. Questo è quello che vogliamo ricreare, grazie all’impegno di ricerca di tutte le associazioni coinvolte in questo enorme progetto come Animando, l’Associazione musicale lucchese e l’Orchestra da Camera Luigi Boccherini".

I biglietti avranno un costo simbolico di 6,50 euro, acquistabili alla biglietteria del Giglio, oggi e mercoledì 6 dicembre o su TicketOne.

Rebecca Graziano