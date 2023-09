Torna a Lucca il gazebo anti-mozziconi: domani all'ex Croce Rossa

Dopo il successo della prima uscita del gazebo realizzato da Sistema Ambiente nel centro di Lucca, nell’ambito di “Piccoli gesti, grandi crimini”, la campagna nazionale di sensibilizzazione promossa da Marevivo contro l’abbandono di mozziconi di sigaretta e piccoli rifiuti nell’ambiente, arriva il secondo e ultimo appuntamento. Il gazebo, visibile per la presenza dei loghi dell’iniziativa e di Sistema Ambiente, sarà presente dalle 10 alle 16, all’ingresso della Fiera di Lucca, nei pressi della ex-Croce Rossa, domani giovedì 14 settembre. Come per la prima uscita in via Beccheria, insieme alla spiegazione degli operatori dell’azienda di servizi lucchese che ha sposato la causa di Marevivo, unitamente a tante altre organizzazioni e realtà del territorio, verrà anche consegnato un contenitore tascabile che consente di raccogliere i mozziconi e anche altri piccoli rifiuti come ad esempio le gomme da masticare usate, al fine di gettarle poi correttamente nei cestini o comunque nelle strutture adeguate, visto che attualmente una altissima percentuale di questi rifiuti viene abbandonata dove capita, con gravi danni all’ambiente.

Il presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi, che ha visitato nei giorni scorsi la postazione di via Beccheria insieme all’ assessore all’ambiente del comune di Lucca Cristina Consani e all’amministratore delegato dell’azienda Marco Conti, invita i cittadini a fare altrettanto.

“Noi crediamo molto, insieme all’amministrazione comunale, a queste forme di prevenzione – spiega il presidente di Sistema Ambiente- e non ci fermeremo qui, perché è necessario migliorare i nostri stili di vita evitando al massimo di creare inquinamento e squilibri ambientali. Mi auguro che tanti lucchesi vorranno fare visita al nostro gazebo, ma possiamo già annunciare tante altre iniziative di questo genere nel prossimo futuro”.