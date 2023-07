Top della “retorica forense“ I praticanti avvocati vincono lo “Scacco d’atto“

I praticanti avvocati della Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno (Ordini degli Avvocati di Pisa, Livorno, Lucca, Massa - Carrara e La Spezia) hanno vinto l’edizione 2023 del Torneo di retorica forense “Scacco d’atto”, organizzato da Consiglio Nazionale Forense - Scuola Superiore dell’Avvocatura e svoltosi nei giorni scorsi a Trento. L’edizione 2023 ha visto la partecipazione di 16 scuole forensi, provenienti da tutta Italia. I praticanti avvocati si sono contesi la vittoria, discutendo in forma di processo simulato casi di diritto civile e penale e utilizzando gli strumenti argomentativi della retorica classica. Dopo tre giorni di prove serratissime, la squadra della Fondazione Alto Tirreno, composta dai dottori Sara Bianchi, Alessandra Di Bartolomeo, Federica Foti, Marco Manna e Alfredo Turri, grazie all’allenamento e al sostegno degli avvocati Davide Amadei, Carlo Borghi, David Cerri, Carmela Piemontese, Federico Procchi, Rossella Dardano, Ambra Stelletti e Giovanni Vaglio, si è aggiudicata l’ambìto trofeo.

"Si tratta di una straordinaria affermazione della nostra scuola – sostiene l’avvocato Carmela Piemontese, presidente della Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno – intervenuta nell’ambito di una competizione estremamente complessa, richiedente mesi di studio delle più svariate questioni giuridiche e delle regole della retorica classica, e resa possibile da intensi allenamenti con i docenti della Scuola, avvocati del libero foro e professori universitari. La Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno, che da trent’anni opera ai più elevati livelli nel campo della formazione e, in primis, in quello della preparazione dei più giovani all’esercizio della professione, ha conseguito la seconda vittoria su sette edizioni del prestigioso torneo ed è l‘unica scuola forense italiana ad aver vinto per ben due volte l’importante competizione. Ai praticanti avvocati vincitori del Trofeo, ai docenti e al Direttore della scuola, avvocato Giovanni Vaglio, ai presidenti dei Consigli degli Ordini aderenti alla Fondazione, avvocati Giovanna Barsotti (Massa – Carrara), Leonardo Biagi (Livorno), Daniele Caprara (La Spezia), Flaviano Dal Lago (Lucca) e Paolo Oliva (Pisa) vanno i più vivi complimenti ed il più sincero plauso per il grande risultato raggiunto. Per aspera ad astra!".

Nelle foto, la squadra durante la premiazione e, al successivo ritorno a Pisa, con i presidenti degli Ordini degli Avvocati aderenti alla Fondazione (da sinistra) Giovanna Barsotti, Massa – Carrara; Leonardo Biagi, Livorno; Paolo Oliva, Pisa; Flaviano Dal Lago, Lucca; Daniele Caprara, La Spezia e (al centro) con la Presidente della Fondazione Alto Tirreno, Carmela Piemontese.