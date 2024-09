Tombola e raccolta fondi per ricostruire il tetto della canonica

Domenica a Nicciano in Comune di Piazza al Serchio, in occasione della festa patronale di San Matteo (anche se la ricorrenza del santo evangelista è sabato 21), alle 17 sarà celebrata la Messa dal parroco don Marcello Franceschi. Al termine si svolgerà una tombolata nei locali della sala parrocchiale e i fondi raccolti saranno devoluti per la ricostruzione del tetto della canonica (in foto Borghesi) danneggiata da una tromba d’aria nel marzo scorso. Il costo delle cartelle è di 10 euro cadauna e potranno essere prenotate inviando un messaggio whatsapp o telefonando al 328.3451777 (Gilberto) e al 338.1996295 (Fabio). I premi saranno per ambo, cinquina e tombola. Dai promotori un ringraziamento a coloro che vorranno partecipare e dare così una mano alla parrocchia di Nicciano per la ricostruzione del tetto della canonica.

Dino Magistrelli