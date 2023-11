Together, insieme siamo Lucca . Comics & Games

Si è chiusa la cinquantasettesima edizione di Lucca Comics & Games, un’edizione con il claim più significativo ed azzeccato di sempre: #Together – Insieme. Il claim più in linea con tutto quello che è successo. Perché insieme abbiamo vissuto l’inizio di questa nuova grande avventura, cinque giorni fa. Insieme abbiamo affrontato i problemi che si sono verificati, con un meteo che non è stato clemente. Ma insieme abbiamo fatto sì che le centinaia di migliaia di persone che sono arrivate a Lucca potessero vivere la manifestazione in modo sicuro, sereno e fruibile – e per questo ringrazio l’organizzazione, la giunta, il mio staff, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, i dirigenti ed uffici comunali, le società partecipate del Comune di Lucca, i volontari della Protezione Civile. Insieme siamo solidali ai Comuni della Toscana che - intorno a noi – sono stati flagellati dai danni del maltempo: vi siamo vicini. E ringrazio l’Area Performance Onlus per aver dimostrato anche quest’anno grande sensibilità nel donare parte del ricavato dell’asta finale ai Games a favore della popolazione colpita dai nubifragi di questi giorni, un gesto di vicinanza ai territori come già successe l’anno scorso per la tragedia di Torre. L’edizione 2023 la ricorderemo per tanti anni, perché è stata difficile, ma intensa, piena di emozioni. Insieme abbiamo affrontato e superato, grazie ad un lavoro di squadra eccelso che ha affrontato ora dopo ora – giorno dopo giorno –, ogni tipo di criticità. Insieme abbiamo reso Lucca e Lucca Comics & Games sicure. Insieme al pubblico della manifestazione, ai suoi artisti abbiamo dimostrato che i valori di cui tutti siamo testimoni sono più grandi di qualsiasi tipo di problema che può presentarsi all’interno di un contenitore così vario, variegato e colorato. Insieme – come ogni anno, di edizione in edizione – abbiamo continuato a migliorare e migliorarci attraverso anni di storia e generazioni di gruppi di lavoro. E adesso insieme – “a bocce ferme”, come si dice qua nella nostra amata Toscana – valuteremo tutto quello che ha funzionato e correggeremo le cose che possono e devono essere perfezionate. Insieme con le istituzioni governative, sia nazionali che regionali, mai così vicine alla manifestazione ed alla città come quest’anno. Perché insieme siamo Lucca ed anche Lucca Comics & Games: il cuore e l’anima di una città che vive – e respira – in questa meravigliosa macchina dei sogni che abbiamo creato come massima espressione di tutta la bellezza del mondo. Ci vediamo l’anno prossimo, sempre a Lucca. Sempre insieme. Together.

* Sindaco di Lucca